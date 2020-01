Critiquée par Mélodie, la production de « Mariés au premier regard » contre-attaque

Critiquée par une candidate qui estimait que le montage lui donnait le « rôle de méchante », la production de « Mariés au premier regard » a réagi.

Lundi, les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir la troisième émission de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard ». L’occasion pour eux de retrouver Mélodie et Adrien, dont la relation n’était pas partie sur un bon pied. Pour rappel, Mélodie n’avait pas eu « de gros coup de cœur » physiquement pour son match. Elle s’est également distinguée en repoussant Adrien lors de leur séance photo et de la première danse de leur mariage. Ce qui lui a valu d’être critiquée par de nombreux internautes.

Lors de la séance photo, Mélodie a peur de toucher Adrien comme si c'était un déchet.. J'ai qu'un mot à dire à Adrien : pars de cette expérience. 😅 #MariesAuPremierRegard #mapr — Olivia (@breathvia) January 20, 2020

Il n’en fallait pas plus pour que la jeune mariée se défende, en remettant la faute sur le montage de l’émission. « Voilà la vidéo de notre danse… Et je ne lui ai jamais dit d’arrêter lorsqu’il a posé la main sur moi ! Pourquoi la super ambiance de cette soirée ne s’est pas vue à l’écran? Parce qu’il fallait bien que la dure Mélodie ait un rôle de méchante », a-t-elle déploré sur Instagram.

Une petite pique pas du tout appréciée par la production de l’émission, qui a également réagi. « Elle a dit plusieurs fois ‘arrête’ à Adrien. Mélodie a un vrai souci avec le tactile. Bien sûr, tout est raconté plus rapidement, ça a mis plus de temps : cette danse a été plus longue. Mais le fond reste la vérité. On ne veut pas du tout faire passer Mélodie pour une ‘méchante' », a expliqué Kamila Fievet-Palies, directrice de programmes du studio qui produit « Mariés au premier regard », à Télé-Loisirs. Les téléspectateurs devraient d’ailleurs découvrir une Mélodie qui s’ouvre un peu plus dans les prochains épisodes, selon cette dernière.