Les frères Van Durme se classent 2e de l’Atlantic Challenge

Les rameurs belges Damien et Bernard Van Durme ont terminé à la 2e place de la catégorie des duos à l’Atlantic Challenge, une course à l’aviron de plus de 3.000 miles nautique (4.800 kilomètres) à travers l’Océan Atlantique. Parti le 12 décembre des îles Canaries, à San Sebastian de la Gomera, les Gantois ont rejoint mardi Antigua dans les Caraïbes, après 39 jours, 21 heures et 2 minutes. Les anciens champions belges d’aviron ont mis deux jours et treize heures de plus que le bateau anglais composé de Max Thorpe et Dave Spelman, auteurs d’un nouveau record en double (37j07h54).

La traversée la plus rapide est à mettre au compte d’un quatuor anglais, le ‘Fortitude’, en 32 jours, 12 heures et 35 minutes, soit près de trois jours de plus que le record établi par un autre bateau anglais en 2017 (29j14h34).

Le suspense reste de mise dans la catégorie solo, puisque le deuxième bateau belge engagé, celui de Carl Plasschaert, se dispute la victoire avec le rameur anglais Marcus Beale. Ce dernier, largement en tête depuis le départ, voit l’Anversois de 41 ans se rapprocher à une trentaine de kilomètres de lui alors qu’il ne leur reste plus que 400 miles nautique (750 km) à parcourir. Les deux bateaux sont attendus fin janvier sur l’île d’Antigua.

