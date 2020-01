LA Galaxy confirme l’arrivée de Chicharito

C’est via une vidéo sur son compte Twitter que le club de football américain de la Major League Soccer LA Galaxy a confirmé mardi l’arrivée de l’attaquant mexicain Javier Hernandez. Appelé à succéder à Zlatan Ibrahimovic à la pointe de l’attaque de l’équipe de Los Angeles, Chicharito, 31 ans, deviendrait le joueur le mieux payé de la MLS. Un statut qui appartenait au milieu de terrain américain Michael Bradley, qui gagne six millions de dollars (5,4 M d’euros) par an au Toronto FC. Les détails du contrat, cependant, ne sont pas encore disponibles. L’indemnité de transfert n’a pas été divulguée.

Chicharito n’était au FC Séville que depuis septembre, mais il n’a été titulaire qu’à quatre reprises et n’a marqué qu’un seul but. Avant cela, il avait joué deux saisons à West Ham, marquant 17 goals en 63 matchs. Le meilleur buteur mexicain de tous les temps en équipe nationale (52 en 109 caps) a aussi joué pour Guadalajara (2006-2010), Manchester United (2010-2014), le Real Madrid (2014-2015) et le Bayer Leverkusen (2015-2017).

Source: Belga