Damian Lillard scintille pour le ‘MLK Day’, les Lakers humiliés par Boston

Damian Lillard a établi un nouveau record en carrière en inscrivant la bagatelle de 61 points lors de la victoire de Portland contre Golden State (129-124 a.p.) lundi soir lors du traditionnel ‘Martin Luther King Day’ en NBA, championnat nord-américain de basket. L’arrière des Blazers est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer plus de 60 unités avec 10 paniers à trois points dans un seul match. Dans le duel entre les deux franchises les plus titrées de la grand ligue, Boston a surclassé les Lakers de Los Angeles (139-107). LeBron James (15 pts, 13 passes, 7 rbds) a tenté de maintenir les Angelinos dans le match mais, trop esseulé, il n’a pas pu répondre à la force de frappe des Celtics, qui restent 4e à l’Est.

Brad Stevens a pu compter sur Jayson Tatum (27 pts), mais aussi sur Kemba Walker, Jaylen Brown (20 pts) et Enes Kanter, auteur de 18 points et 11 rebonds en sortie de banc. Malgré cette deuxième défaite en trois rencontres, les Lakers demeurent leaders à l’Ouest. Utah et Denver, vainqueurs d’Indiana (118-88) et de Minnesota (107-100), s’approchent à quatre victoires à la deuxième place partagée avec les Clippers.

Leaders à l’Est, les Milwaukee Bucks se sont imposés contre Chicago (111-98) dans le sillage de leur MVP grec Giannis Antetokounmpo, auteur d’un triple-double (28 pts, 14 rbds, 10 passes). Milwaukee devance le Heat de Miami, vainqueur de Sacramento (118-113) en overtime.

Malgré sa pléiade de stars, avec James Harden et Russell Westbrook, Houston a été battu par Oklahoma City (107-112), encaissant son cinquième revers en six matches. Les Rockets menaient pourtant de quinze points en fin de troisième quart-temps avant de s’effondrer dans les douze dernières minutes, encaissant un 41-20. Westbrook pourra se consoler avec le 146e triple-double de sa carrière (32 pts, 12 passes, 11 rbds).

Source: Belga