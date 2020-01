Un premier « Focus sur les couilles »

Un premier colloque se tiendra le 4 février prochain au théâtre Molière, à Ixelles, sur la contraception masculine, annonce mardi O’Yes (ancien Sida’sos). « Focus sur les couilles » abordera en long et en large ce thème peu commun, alors que la charge de la contraception repose essentiellement sur les épaules des femmes.

« Focus sur les couilles » vise trois objectifs: améliorer les connaissances des professionnels et étudiants dans le secteur de la santé, sensibiliser le grand public et enfin encourager le développement de l’offre ainsi que l’équité contraceptive.

Dans un couple hétérosexuel, la charge de la contraception repose surtout sur les épaules de la femme. La pilule, le stérilet et autres moyens contraceptifs n’ont que peu de secrets pour les femmes et cette question n’est que très rarement abordée au sein du couple. Or, « un partage des responsabilités présente de nombreux avantages et fait progresser notre société vers davantage d’égalité entre les sexes », pointe O’Yes.

L’association d’éducation et de promotion de la santé à destination des jeunes veut changer les choses et commence avec l’organisation de ce premier colloque dédié à la contraception masculine.

La première partie, dans l’après-midi, sera consacrée aux professionnels de la santé et aux étudiants dans ce secteur, avec des conférences et une table ronde. A partir de 17h, l’événement sera ouvert gratuitement au grand public, avec une série d’ateliers, notamment sur la fabrication d’un slip chauffant ou encore sur l’anneau thermique, contraceptif masculin.