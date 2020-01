Des câlins de chiens pour calmer les passagers stressés

Une équipe de chiens va patrouiller à l’aéroport de Southampton, en Angleterre. Leur mission ? Câliner les passagers stressés.

C’est une thérapie qui commence à se répandre : des câlins canins pour lutter contre le stress. L’aéroport de Southampton l’a adoptée. Un groupe de chiens de l’association caritative Therapy Dogs Nationwide sera désormais déployé aux salles d’arrivée et de départ de l’aéroport, une fois par semaine.

Accompagnés de leurs maîtres bénévoles, les toutous ont pour mission d’apaiser les passagers nerveux et les passagers souffrant de handicaps cachés. Selon plusieurs études, les chiens ont en effet la capacité de calmer les humains et de les rendre de meilleure humeur.

The secret is out!

From today, Southampton Airport will have the Canine Crew, a pack of therapy dogs who are on a mission to help passengers who maybe nervous of flying and those with hidden disabilities. https://t.co/LikhlVMvPH

#FlySOU #CanineCrew #TherapyDogs pic.twitter.com/s1EuCBh03N

— Southampton Airport (@SOU_Airport) January 14, 2020