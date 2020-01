Quand des fans de Cauet font l’amour avec sa photo au-dessus du lit

Alors que cela fait un peu plus d’un an que Cauet joue son spectacle aux quatre coins de la France, l’animateur est parfois confronté à des anecdotes déconcertantes.

En promotion pour son nouveau spectacle « 100% libre » qui fera halte en Belgique les 27 février et 13 mars, Cauet a confié à Metro une anecdote pour le moins surprenante sur certains spectateurs qui viennent voir son one-man-show. Dans ce dernier, l’animateur vedette de NRJ n’hésite en effet pas à interagir avec le public sur toute une série de thèmes, dont le sexe.

Un sujet parfois tabou qui ne gêne pas le moins du monde certains de ses spectateurs. « Tu peux jouer devant 1.000 personnes et il y a des gens qui me parlent comme s’ils étaient seuls face à moi. Avec parfois des détails que tu ne peux pas imaginer et que je n’ai pas demandés. Il y en a une la dernière fois qui a hurlé en me disant qu’elle le faisait avec son compagnon et ma photo au-dessus du lit. Donc on s’est tous représenté la scène avec ma photo au-dessus du lit de monsieur et madame, c’est ça qui est drôle », explique-t-il hilare.

