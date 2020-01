Il abandonne les cendres de son père dans les toilettes du métro

Un homme a été arrêté le 17 janvier dernier pour avoir abandonné les cendres de son père dans les toilettes d’une station de métro à Tokyo.

En septembre dernier, le père du Japonais Hiroaki Hishijima perdait la vie à l’âge de 83 ans. Un moment difficile pour ce dernier, qui a été chargé de récupérer ses cendres. Sauf qu’au lieu de les ramener au domicile familial pour organiser une cérémonie en bonne et due forme, M. Hishijima les a abandonnées dans les toilettes d’une station de métro, rapporte CNN.

Arrêté le 17 janvier dernier, le quinquagénaire a expliqué avoir agi sous les ordres de sa mère, l’ex-femme du défunt avec qui M. Hishijima vit toujours. D’après la presse locale, elle ne voulait pas être dérangée par les différentes procédures, ni par les frais liés à l’inhumation.

Ce fait-divers met en lumière une problématique qui prend de plus en plus d’ampleur au Japon. Les cimetières y sont en effets remplis et les places de plus en plus chères. M. Hishijima fait face à une peine allant d’une amende à trois ans de prison.