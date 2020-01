Elia met en place quatre projets innovants

Le secteur de l’énergie est en pleine évolution : la production grandissante d’énergie renouvelable et décentralisée est en croissance accélérée, la digitalisation ouvre la porte à de nouvelles technologies et la coopération internationale s’intensifie. Le gestionnaire de réseau belge Elia s’attèle donc à faire également de cette transition énergétique une réalité dans notre pays.

1. Des échanges internationaux d’énergie

Le développement des énergies renouvelables entraîne un besoin croissant d’échange d’électricité à l’échelle internationale. S’il n’y a pas de vent ou de soleil en Belgique, il y en a peut-être ailleurs en Europe ? Pour permettre les échanges d’énergie entre pays, Elia a mis en place plusieurs interconnexions. En 2019, Nemo Link a officiellement été mis en service. Il s’agit du premier connecteur sous-marin reliant directement la Belgique et le Royaume-Uni. Ce dernier a une capacité de 1.000 mégawatts d’électricité, soit l’équivalent d’une centrale nucléaire. Mais cela ne s’arrête pas là. Elia s’attèle actuellement à la construction d’ALEGrO, une liaison électrique à haute tension entre la Belgique et l’Allemagne.

2. Première prise électrique en mer

Elia met également tout en œuvre pour faciliter l’intégration des énergies renouvelables. Ainsi, le Modular Offshore Grid (MOG), le premier projet de plateforme offshore d’Elia, est l’équivalent d’une prise électrique en mer. Ce projet a suscité l’intérêt du roi Philippe, qui a visité la plate-forme. D’ici fin 2020, le MOG acheminera l’électricité produite par quatre parcs éoliens au large de Zeebrugge et la transportera via un seul câble sous-marin jusqu’à la terre ferme.

3. Blockchain

Elia étudie les possibilités offertes par la technologie blockchain dans le secteur de l’énergie. Avec l’augmentation de la production d’énergie renouvelable, il est de plus en plus challengeant pour le gestionnaire de réseau de garantir à tout moment l’équilibre entre production et consommation. Pour régler le volet financier de transactions aussi complexes, Elia analyse les opportunités que présente la technologie blockchain en tant que système de transactions.

4. Réalité virtuelle

Grâce à des technologies innovantes, Elia entend digitaliser et améliorer les différentes tâches des techniciens afin de les rendre plus rapides, plus efficaces et plus sûres. Pour évaluer les travaux préparatoires, les travailleurs d’Elia peuvent par exemple visiter un poste à haute tension en réalité virtuelle.

