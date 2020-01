Sept millions de cigarettes contrefaites saisies dans des entrepôts à Lanaken

Des unités spéciales de la police fédérale et des membres de la police limbourgeoise ont saisi au cours d’une opération commune sept millions de cigarettes de contrefaçon dans des entrepôts à Lanaken et Gellik, a indiqué lundi Francis Adyns, porte-parole du SPF Finance, Douane et Accises. L’aide des unités spéciales a été demandée car la police redoutait que les hangars soient surveillés par des gardes armés. Les cigarettes contrefaites arboraient une marque consommée principalement au Royaume-Uni.

Une usine de cigarettes de contrefaçon avait déjà été découverte et démantelée à Lanaken fin novembre 2019. Huit Ukrainiens avaient été interpellés. Plusieurs tonnes de tabac et de cigarettes avaient également été saisies. Cette opération avait été réalisée en collaboration avec Europol.

Source: Belga