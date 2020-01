Quatre équipes, dont celle de Mathieu van der Poel, invitées à disputer Paris-Roubaix

Les organisateurs de Paris-Roubaix ont annoncé lundi les quatre équipes invitées à disputer la 118e édition de l’Enfer du Nord, prévue le 12 avril 2020. La formation belge Alpecin-Fenix et son leader néerlandais Mathieu van der Poel seront de la partie. Outre l’équipe française Total Direct Energie et la belge Circus – Wanty Gobert, les deux premières au classement UCI ProTeams 2019 et donc automatiquement de la partie, les organisateurs bénéficiaient de quatre autres invitations pour venir compléter le plateau, déjà riche de toutes les formations WorldTour. Ils ont opté pour trois équipes françaises, B&B Hôtels – Vital Concept, Nippo Delko Provence et Team Arkéa – Samsic, ainsi que la formation belge de ‘MVDP’, Alpecin-Fenix.

Ultra-dominateur dans les labourés cette saison, Mathieu van der Poel devrait donc disputer Paris-Roubaix pour la première fois de sa carrière. En 2019, il s’était illustré dans de nombreuses courses d’un jour pour ses débuts dans les classiques, faisant notamment le doublé Flèche Brabançonne – Amstel Gold Race. Il avait également impressionné au Tour des Flandres, terminant 4e pour sa première sur les exigeantes routes du ‘Ronde’.

En 2019, Philippe Gilbert s’était imposé sur le mythique vélodrome de Roubaix devant l’Allemand Nils Politt.

Source: Belga