Open d’Australie: la pluie perturbe la première journée, les matches de Van Uytvanck et Minnen reportés

La pluie qui s’est abattue lundi après-midi sur Melbourne a contraint les organisateurs de l’Open d’Australie à interrompre les matchs sur les courts annexes et à en annuler certains, tandis qu’ils se poursuivaient sur les trois principaux courts, pourvus de toits. A 18h00 (08h00 HB), les organisateurs ont commencé à annuler certaines des parties au programme lundi et qui n’avaient pas encore débuté. C’est notamment le cas des matches d’Alison Van Uytvanck (WTA 47) et Greet Minnen (WTA 119), qui devaient jouer en 3e et 4e rotation sur le Court 14, respectivement face à la Française Fiona Ferro (WTA 63) et la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 99).

De premières gouttes sont tombées à 14h39 (04h39 HB), obligeant l’arbitre à suspendre quelques minutes le match de Roger Federer contre Steve Johnson dans la Rod Laver Arena, le temps de fermer le toit. Les toits de la Margaret Court Arena et de la Melbourne Arena ont également été clos, sans perturber le programme.

En revanche, les parties qui avaient continué sur les courts annexes non pourvus de toits ont été finalement suspendues peu après 15h00 (05h00 HB), lorsque la pluie s’est soudain intensifiée.

Le premier tournoi du Grand Chelem de l’année, un temps menacé par les fumées toxiques provenant des incendies monstres qui ravagent l’Australie, avait bien débuté à 11h00 (01h00 HB) avec une qualité d’air jugée « bonne ». Mais c’est la pluie qui a contrarié le programme.

