Les bus TEC Liège-Verviers devraient circuler mardi

La circulation sera rétablie mardi sur le réseau des TEC Liège-Verviers. Selon l’accord qui a été rendu public lundi en fin de journée, après une réunion entre la direction et les organisations syndicales, l’ensemble des bus devraient circuler. De nombreux chauffeurs étaient rentrés au dépôt, après qu’un bus qui circulait dans le quartier de Droixhe ait reçu en matinée un projectile, qui a touché la vitre arrière du véhicule. Lundi, les lignes de bus traversant ce secteur, c’est-à-dire 17, 18, 60, 67, 68 et 69, n’étaient plus desservies au-delà du pont de Bressoux. Mardi, les bus suivront à nouveau l’itinéraire classique.

Cependant, les TEC demandent à leurs usagers de se tenir informés, via leurs canaux de communication, mardi dès 6h30 du matin, afin de s’assurer que le mouvement ne se poursuit pas.

Source: Belga