La majorité wallonne dépose une motion contre l’accord avec le Mercosur

Alors que l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) est arrivé sur la table des parlementaires wallons, lundi après-midi, par l’entremise d’une proposition de résolution du cdH, transformée entretemps en motion, la majorité PS-Ecolo-MR a déposé sa propre motion s’opposant à cet accord commercial. « La majorité a déposé une proposition de motion, ouverte à co-signature, pour aboutir à une position du parlement wallon refusant la délégation de signature au Fédéral en ce qui concerne ce traité », a expliqué le député Ecolo Stéphane Hazée.

« Les risques sont trop importants. Il faut des conditions équilibrées que ce soit en termes de réciprocité des échanges ou des normes de production et elles ne sont clairement pas présentes. Je rajouterais que les atteintes répétées aux droits des peuples ou aux libertés syndicales dans certains de ces pays ne nous encouragent pas à signer cet accord », a ajouté, pour le PS, Jean-Charles Luperto.

« Ce texte est totalement déstructurant pour notre agriculture. Il existe également des risques sanitaires mais aussi économiques », a renchéri le député libéral Nicolas Tzanetatos.

Hélène Ryckmans (Ecolo) a quant à elle rappelé les « engagements ambitieux pour le climat, l’environnement et la biodiversité » pris par la Wallonie. « Il est clair que cet accord ne rencontrerait pas ses objectifs », a-t-elle souligné.

Lundi matin, le chef de file du cdH au parlement wallon, François Desquesnes avait lui aussi estimé « imbuvable » le volet agricole de l’accord. « Il faut arrêter de tergiverser: les négociations pour l’écriture du texte sont prévues en 2020. Aujourd’hui, il faut que la Wallonie dise clairement au Fédéral mais aussi à l’Union européenne qu’elle ne veut pas de cet accord de dupes, comme l’a déjà fait le parlement autrichien », avait-il ajouté.

Dans l’après-midi, le cdH a transformé sa proposition de résolution en motion, dans l’espoir de fusionner son texte et celui de la majorité avant que le dossier ne soit abordé en plénière.

En discussion depuis 20 ans, l’accord de principe conclu en juin dernier par l’Union européenne et les pays du Mercosur prévoit notamment que ces derniers s’ouvrent à l’industrie européenne (voitures, produits chimiques et pharmaceutiques, marchés publics …). En contrepartie, les 4 pays d’Amérique latine pourront exporter en Europe jusqu’à 99.000 tonnes de viande bovine, 100.000 tonnes de volaille et 180.000 tonnes de sucre par an, sans droit de douane.

