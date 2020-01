Jupiler Pro League – 300 tickets supplémentaires pour les supporters du RSC Anderlecht au Cercle Bruges

Les supporters du RSC Anderlecht recevront 300 billets supplémentaires pour le déplacement des Mauves au Cercle Bruges dimanche (14h30) en championnat. Le Fanboard du RSCA avait menacé par lettre recommandée le Cercle et la Ville de Bruges d’une action en référé pour discrimination. La lanterne rouge a cédé à la pression, a fait savoir à Belga l’association des supporters anderlechtois. Depuis des années, les supporters du RSCA se heurtent au fait que seuls 700 billets sont disponibles pour le déplacement au stade Jan Breydel contre le Cercle, 655 pour les fans et 45 pour le club. Les autres clubs obtiennent davantage de billets d’où la menace d’une action en justice pour discrimination.

Au lieu de 655 billets habituels, les visiteurs bruxellois disposeront 955 places au stade Jan Breydel dimanche. « Pour nous, c’est un premier pas vers l’égalité de traitement de tous les supporters. Nous lutterons également contre cette discrimination et cet arbitraire de la même manière pour les déplacements au Club Bruges et à Eupen à l’avenir », a déclaré le Fanboard, l’organisme qui chapeaute les supporters du RSC Anderlecht.

Source: Belga