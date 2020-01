Gaby Lopez remporte le Tournoi des Championnes après un septième trou supplémentaire

Au terme d’un final haletant, Gaby Lopez a inscrit son nom au palmarès du Tournoi des Championnes de golf, épreuve du circuit américain (LPGA) doté de 1,2 million de dollars), après le 4e et dernier tour disputé sur le parcours de golf Four Seasons de Lake Buena Vista (Floride). La Mexicaine de 26 ans a triomphé lundi matin après un septième trou supplémentaire. Lopez a terminé avec un total de 271 coups, à égalité avec la Sud-Coréenne Park Inbee et la Japonaise Nasa Hataoka. Park a été la première à quitter les playoffs, inscrivant un moins bon score sur sa carte que Lopez et Hataoka lors du troisième trou supplémentaire.

Alors que les deux joueuses étaient encore à égalité après le cinquième trou de ces barrages, le tournoi a été arrêté dimanche soir à cause de l’obscurité. Lundi matin, un birdie sur le 7e trou a permis à Lopez de s’imposer, Hataoka devant se contenter du par.

C’est la deuxième victoire de Lopez sur le circuit LPGA après celle acquise au Blue Bay LPGA en 2018.

Source: Belga