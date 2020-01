Formation fédérale: le travail se poursuit pour voir ce qui est possible entre les socialistes et la N-VA

Les informateurs, Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V), poursuivront leur travail en vue de déterminer les possibilités d’un terrain d’entente entre les socialistes et la N-VA, a indiqué lundi M. Coens après avoir fait un rapport intermédiaire au Roi. « J’entends dire que tout le monde veut parler de contenu, et bien on va le faire », a-t-il ajouté.

Une rencontre a eu lieu dimanche entre le PS et les nationalistes flamands. Elle ne paraît pas avoir permis de rapprocher les points de vue, si l’on en croit le commentaire que faisait dans la matinée le ministre-président wallon, Elio Di Rupo. « La N-VA n’accepte rien de ce que nous préconisons comme étant des éléments essentiels pour nos concitoyens dans le dommaine social », a-t-il expliqué sur les ondes de La Première tandis qu’en coulisses, des socialistes francophones parlait de « façadisme » de la part des nationalistes après leur ouverture du week-end passé.

Le 28, au plus tard, les informateurs royaux feront leur rapport final au Roi. Ils sont restés discrets sur les possibilités de coalition qui s’offrent à eux et l’étape que pourrait franchir le processus de formation d’un gouvernement fédéral. Actuellement, dix partis sont toujours dans la course.

« On ne peut pas continuer à 10 indéfiniment », a fait remarquer M. Bouchez avant d’ajouter: « Le PS et la N-VA ne peuvent pas non plus bloquer le jeu à l’infini ».

