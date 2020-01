Feux de forêts en Australie – L’Australie observe une succession de phénomènes climatiques extrêmes

Des orages sont prévus dans plusieurs régions d’Australie, lundi, dont dans celles ravagées par les incendies, alors que les feux de forêt continuent dans de brûler à l’est et au sud-est du pays empêtré dans la sècheresse. Le bureau météorolgique australien a émis un « avertissement sérieux aux orages » anticipant des vents violents, de la grêle conséquente et de fortes pluies sur de larges parties de la Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria, ainsi qu’au sud du Queensland. Un risque d’inondation n’est pas exclu.

Dans la capitale Canberra, un épisode orageux à déjà donné lieu à des chutes de grelons durant 15 minutes, parfois de la taille de balles de golf, couvrant même le gazon devant le parlement. Dimanche, la ville de Melbourne (Victoria) a connu le même sort avec des voitures et propriétés endommagées par ces boules de glace.

En cours de week-end, la pluie tombée sur certaines régions touchées par les feux de forêt a donné un peu de répit aux pompiers, sur le terrain depuis septembre, même si 68 foyers sont encore répertoriés en Nouvelle-Galles du Sud et 27 au Victoria.

Les trombes d’eau dans l’Etat du Queensland dès vendredi ont déclenché des inondations rapides, forçant l’évacuation de certains résidents et causant aussi la fermeture de plusieurs autoroutes. Toutefois, beaucoup saluaient l’arrivée de la pluie avec des images de célébrations postées sur les réseaux sociaux. Environ 100 millimètres de pluie ont été enregistrés dans les régions en proie à la sécheresse dans cet Etat au nord-est du pays.

Pourtant, les averses ne signifient pas la fin de la sécheresse dans l’Etat voisin de Nouvelle-Galles du Sud alors que d’énormes tempêtes de poussière ont balayé l’ouest de l’Etat, entre Broken Hills et Dubbo à l’intérieur des terres. Des coupures d’électricité ont été constatées dans plusieurs petites localités de l’Outback durant cet épisode, alimenté par des vents de plus de 100km/h. Les résidents, qui escomptaient des nuages de pluie, ont partagé des images impressionnantes des nuages de poussière, exprimant leur déception de ne pas voir venir la pluie à la place, comme l’avait annoncé le bureau météorologique.

Source: Belga