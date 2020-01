Voici pourquoi l’eau bout aujourd’hui à 101°C

Un nouveau record absolu de pression atmosphérique a été mesuré ce lundi à 11h à Uccle avec 1048,3 hectopascals (hPa), indique David Dehenauw de l’Institut royal météorologique (IRM).

Le précédent record, qui s’établissait à 1048,0 hPa, remonte au 27 janvier 1932. Ces données météorologiques sont conservées par l’IRM à Uccle depuis 1901.

Cette valeur, qui est la pression ramenée au niveau de la mer, pourrait encore monter un peu dans les prochaines heures. «Ce n’est rien de plus qu’un chiffre record. Nous ne le ressentons pas et nous n’éprouvons aucun effet particulier, mis à part un temps sec et calme. Une pression atmosphérique élevée se manifeste davantage lors de la période hivernale. La pression atmosphérique correspond au poids de la colonne d’air située au-dessus de nous. Plus vous montez, plus la pression de l’air est basse», explique M. Dehenauw.

L’eau ne bout plus à 100°C

On ne remarque généralement pas quand la pression atmosphérique est élevée. Sauf si l’on met une casserole d’eau sur le feu. Lorsque la pression de l’air est de 1048 hPa, l’eau entre en ébullition seulement à partir de 101 °C alors que normalement, l’eau bout à 100 degrés.