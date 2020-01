VIDEO. Un joueur de tennis demande qu’on lui pèle sa banane

On a beau n’être que le 231e mondial et avoir des petites exigences que n’oseraient même pas Federer ou Djokovic.

Ainsi le tennisman français Elliot Benchetrit a demandé à la ramasseuse de balle qui lui tendait une banane de la… peler à sa place, lors d’un match de qualification à l’Open d’Australie à Melbourne. Ce qui n’aurait pas été du goût de l’arbitre John Blom qui lui a demandé de le faire lui-même.

So Benchetrit wrote on Twitter that #Bananagate is only a 10-second video and that it doesn’t show the whole situation.

Well, below is the entire sequence (33 sec) which shows exactly what happened. The blaming-social-media-card is not gonna work… https://t.co/RGmIJYz2cE

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 20, 2020