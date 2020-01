Un éléphant se promène tranquillement dans un hôtel

Un éléphant sauvage a été filmé en train de se promener dans un hôtel au Sri Lanka, selon Metro UK. Appelé Natta Kota, l’animal est un habitué de l’hôtel Jetwing Yala sur la côte sud-est de l’île.

C’est sur le compte Twitter de @upidaisy que les images ont été dévoilées. « Je me suis réveillé avec un message de ma mère qui m’expliquait la façon dont un éléphant sauvage est entré dans un hôtel sri-lankais et a erré doucement tout en fouillant dans les affaires. »

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30

— Upuli 🇱🇰 (@upidaisy) January 19, 2020