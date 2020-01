Un classement des personnes les plus infidèles en fonction de leur signe astrologique

Le site de rencontres extra-conjugales Gleeden a dressé un classement des signes astrologiques, chinois et du zodiaque, les plus susceptibles d’aller voir ailleurs.

Sommes-nous prédisposés à tromper notre conjoint en fonction de notre date de naissance ? C’est en tout cas ce que le site de rencontres extra-conjugales Gleeden a tenté de découvrir à travers une étude.

Selon les résultats de cette enquête, menée avec les membres du site, les signes chinois du Singe (1956, 1968, 1980 et 1992) et du Dragon (1952, 1964, 1976, 1988 et 2000) ainsi que le signe du Sagittaire (les personnes nées entre le 23 novembre et le 21 décembre) sont les plus volages. Ils arrivent en première position du classement avec un taux d’infidélité de 13%. Suivent les Gémeaux (10.73%), les Béliers (9,15%) et les Verseaux (8,74%).

Les Scorpions les plus fidèles

A l’inverse, les Coqs (1957, 1969, 1981 et 1993) et les Chèvres (1955, 1967, 1979, 1991) seraient les plus fidèles. Les Scorpions arrivent quant à eux en bas du classement avec seulement 5,75 % de taux d’infidélité.