JeSauveUneSirène, la nouvelle campagne écolo loufoque d’Arielle Dombasle

Tous les moyens sont bons pour sensibiliser aux enjeux climatiques et, cela, Arielle Dombasle l’a bien compris. La chanteuse a publié une vidéo dans laquelle elle se déguise en sirène, dévoilant ainsi sa campagne #JeSauveUneSirène.

Connue pour son excentricité, Arielle Dombasle a une nouvelle fois montré qu’elle était originale. Vendredi dernier, la chanteuse et actrice a mis en ligne une vidéo nommée « Save the mermaids : pick up the plastic », dans laquelle on l’aperçoit déguisée en sirène.

« Les sources, les cours d’eau, les étangs, les rivières, les lacs, les mers, les océans, c’est la beauté de ce monde. Moi qui aime tant nager, je me suis aperçue au cours du temps qu’ils subissent une dégradation lamentable, envahie par des détritus et des sacs plastiques qui finissent par étouffer tout l’écosystème. Ça me révolte, comment faire ? Et bien ramassez les plastiques, chacun d’entre nous pour sauver les sirènes, ramassez le plastique ! Pick up the plastic ! », explique-t-elle dans cette capsule de moins d’une minute.

Un environnement mystique

Pendant son monologue, on observe des images de sirènes s’étouffant dans du plastique, mais aussi des militants en train de ramasser des déchets sur la plage. Le tout se passe donc dans une atmosphère plutôt mystique qui correspond à merveille à Arielle Dombasle, qui explique ce choix: « La figure de la sirène a toujours cristallisé les imaginaires autour du mystère et de la beauté des océans. »

La campagne #JeSauveUneSirène, lancée par la Française de 66 ans, est soutenue par la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme. Si certains ont moqué cette initiative de la star, d’autres ont salué son engagement: « Chère Arielle Dombasle, merci pour cet engagement et ce moment de poésie un peu décalé », peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux.

magnifique 🤗💜🌊🧜‍♀️ — Karina (@karinakervador) January 18, 2020