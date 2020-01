Durant l’été, une entreprise offre tous les vendredis après-midi à ses employés

En Nouvelle-Zélande, une entreprise a décidé de faire un beau cadeau à ses 2.000 employés. Elle leur offre les vendredis après-midi durant une partie de l’été.

Que l’on habite en Belgique ou de l’autre côté du globe, à la fin de la semaine, tout le monde regarde à travers la fenêtre durant l’été, espérant pouvoir s’échapper du bureau.

Le rêve des employés de Vodafone en Nouvelle-Zélande a été exaucé. Les travailleurs peuvent quitter le travail à 14h les vendredis. L’offre commence cette semaine et se poursuivra jusqu’à fin février.

Un mémo interne a été repris et publié par le New Zealand Herald : « Nous espérons que vous profiterez au maximum de ce temps supplémentaire : peut-être quitterez-vous la ville pour le week-end, irez-vous chercher les enfants de l’école pour aller à la plage, ou peut-être vous retrouverez-vous avec des amis et de la famille autour d’un barbecue. »

Seule condition à remplir pour pouvoir bénéficier de ce congé : travailler un peu plus durant la semaine si nécessaire pour ne pas prendre du retard sur son travail.

Deux petites semaines

Beaucoup d’entreprises essayent de changer les choses pour voir si cela contribue à la productivité et au moral général du personnel.

Il y a deux ans, VERSA, une agence média australienne, a pris la décision de passer à la semaine de quatre jours et a remarqué un gros changement. « Nous fermons le bureau le mercredi, ce qui permet à notre équipe de passer du temps en famille, de faire du sport ou de dormir dans la semaine plutôt que de devoir tout caser le week-end », déclare le directeur général Jonny Clow à LADbible. « Le mercredi a du sens car c’est le milieu de la semaine. Le travail est coupé en deux petites semaines, ce qui crée un tout nouveau modèle. Le vendredi n’est plus vu comme un jour de détente. »



Le système est également basé sur la confiance au lieu de surveiller les heures de tout le monde, explique encore Jonny Clow. Il admet qu’il a fallu un certain temps pour que le personnel et les clients s’adaptent, mais que cela a provoqué de sérieuses vagues de revenus et le maintien d’emplois.