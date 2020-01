Les nouvelles séries les plus attendues de 2020

Que nous réserve le petit écran pour cette nouvelle année ? Les sériephiles auront droit à pas mal de nouveautés. Voici dix séries qui feront sans doute parler d’elles en 2020.

Hunters

Le grand Al Pacino joue les chasseurs de nazis dans cette série à suspense produite par Jordan Peele (le réalisateur de «Get Out»). On a hâte de voir la légende du cinéma à l’œuvre dans le New York de 1977, traquant de hauts dignitaires du régime déchu qui complotent pour instaurer un IVe Reich aux États-Unis.

Le 21 février sur Amazon Prime Video

Little Fires Everywhere

Adaptée du best-seller de Celeste Ng, sorti en 2017, «Little Fires Everywhere» suit la vie paisible d’une femme au foyer exemplaire, Elena Richardson (Reese Witherspoon qui produit aussi la série), et de son mari (Joshua Jackson) dans la banlieue riche de Cleveland. Leur quotidien va basculer après l’arrivée d’une nouvelle voisine…

Le 18 mars sur Hulu

The Eddy

Damien Chazelle, connu notamment pour avoir réalisé le chef-d’œuvre «La La Land», passe au petit écran mais reste dans le domaine musical en nous plongeant dans les coulisses d’un club de jazz parisien en crise. Au casting, on retrouve le duo découvert sur le film «Un prophète»: Leïla Bekhti et Tahar Rahim.

Au printemps sur Netflix

Snowpiercer

On avait adoré le film, voici qu’arrive la série. Basée elle aussi sur le roman graphique «Le Transperceneige», écrit par Jacques Lob et Jean Marc Rochette, l’histoire se déroule sept ans après que le monde s’est figé sous la glace. Quelques humains, répartis en différentes classes, tentent de survivre dans un train obligé de rouler continuellement autour du monde. Avec Jennifer Connelly («Requiem for a dream») au générique.

Au printemps sur Netflix

Hollywood

Le très prolifique Ryan Murphy («Glee», «American Crime Story») dévoile sa nouvelle création, «une lettre d’amour à la mecque du cinéma américain dans les années 40». Il a choisi l’un de ses acteurs fétiches, Darren Everett Criss, pour tenir le rôle principal. On découvrira également en septembre prochain la saison 3 d’«American Crime Story» consacrée à l’affaire Monica Lewinsky.

Jim Parsons and Jake Picking on the set of Ryan Murphy's upcoming Netflix limited series "Hollywood." #Hollywood pic.twitter.com/XWZQ19Euqd — AHS Daily™ (@ahsfxdaily) December 12, 2019

En mai sur Netflix

Nine Perfect Strangers

Après «Big Little Lies», Nicole Kidman est de retour à la télévision dans une autre adaptation de Liane Moriarty, également écrite par le scénariste David E. Kelley. L’actrice australienne, qui partage l’affiche avec Melissa McCarthy, incarne une thérapeute chargée de revigorer les esprits et les corps de neuf citadins stressés dans un centre de remise en forme. Mais tout ne se passe pas comme prévu…

Prochainement sur Hulu

Arsène Lupin

C’est l’une des productions françaises les plus attendues de l’année. Le célèbre Arsène Lupin fait son retour à la télévision sous les traits d’Omar Sy. L’acteur sera entouré de Ludivine Sagnier et de Clotilde Hesme pour cette relecture moderne et contemporaine des aventures du «gentleman cambrioleur».

Prochainement sur Netflix

Run

La créatrice des excellentes «Fleabag» et «Killing Eve», Phoebe Waller-Bridge, revient avec une nouvelle série dans laquelle elle tient également un rôle. Cette comédie suivra deux anciens amants qui, 15 ans plus tôt, ont fait un pacte: disparaître ensemble si l’un avait besoin un jour de s’échapper de sa vie. Ce dernier n’aurait alors qu’à envoyer un texto à l’autre: «RUN». Un pitch alléchant…

Prochainement sur HBO

En thérapie

Eric Toledano et Olivier Nakache («Intouchables», «Le Sens de la fête») réalisent une partie de cette adaptation de la série israélienne «BeTipul». Elle nous emmènera dans le cabinet d’analyse de Philippe Dayan (Frédéric Pierrot) qui reçoit des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Prochainement sur Arte

The Wheel of Time

Grosse production pour cette énorme saga de fantasy écrite par Robert Jordan. Emmenée par Rosamund Pike («Gone Girl»), la série nous plongera dans un monde magique où les Aes Sedai sont des êtres capables de manipuler le «Pouvoir unique». Moraine (Pike) en fait partie et va lutter, avec l’aide d’un groupe, contre les forces obscures.

Prochainement sur Amazon Prime Video