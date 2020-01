Le train de nuit nightjet en provenance d’Autriche est arrivé à Bruxelles

Le Nighjet en provenance de Vienne est arrivé comme prévu, lundi peu avant 11h, en gare de Bruxelles-Midi. Cela faisait 16 ans qu’un train de nuit n’avait pas circulé sur le réseau belge.

Le train de nuit «Nightjet», de la compagnie autrichienne ÖBB, est arrivé voie 6, à Bruxelles-Midi, après 14h23 de voyage pour un peu plus de 1.000 km et des arrêts notamment à Linz, Nuremberg mais aussi à Liège-Guillemins. Au total, 500 passagers peuvent y embarquer à Bruxelles, 250 vers Vienne et 250 vers Innsbruck, le train se séparant en gare de Nuremberg.

Le Nightjet fait renouer la Belgique avec «une superbe tradition» des trains de nuit, «arrêtés en 2003 pour des raisons économiques», s’est réjouie Sophie Dutordoir. «C’est une réelle alternative à l’avion et à la voiture.» Les deux villes ont été reliées l’une à l’autre durant près d’un siècle, a-t-elle encore rappelé, grâce au «Ostende-Wien Express», qui a circulé entre 1894 et 1993.

Un retour des trains de nuit à plus large échelle

«J’ai passé une très belle nuit. C’est extraordinaire de pouvoir traverser l’Europe centrale et arriver à Bruxelles en juste un rêve», a ensuite témoigné Karima Delli, députée européenne EELV et présidente de la commission transports et tourisme. L’eurodéputée a profité d’une conférence de presse à l’arrivée du train pour plaider pour un retour à plus large échelle des trains de nuit, «véritables leviers pour l’emploi mais aussi pour que les gens se reparlent». «Qu’est ce qu’on attend pour faire des choix judicieux? Chaque État membre doit prendre ses responsabilités et faire des choix à long terme.»

Le #traindenuit Vienne-Bruxelles est lancé. Ce mode de transport est particulièrement efficace pour réduire l’impact climatique sur des trajets de 600 à 1800 kilomètres, trop souvent effectués en avion. Le train de nuit doit être une solution pratique, confortable et accessible! pic.twitter.com/C1MhwXibi5 — Karima Delli (@KarimaDelli) January 19, 2020

Pour mettre en place ce train de nuit, l’entreprise ferroviaire ÖBB a collaboré avec la SNCB. Celle-ci fournit la locomotive pour le parcours sur le territoire belge, ainsi que les accompagnateurs et le conducteur du train. Un trajet via cette nouvelle liaison Vienne-Bruxelles génère 10 fois moins d’émissions de CO2 (40kg) par rapport à ce même trajet en avion, soulignent les deux sociétés ferroviaires.

La liaison sera désormais effectuée deux fois par semaine depuis Bruxelles, les lundis et les jeudis. En provenance de Vienne, le Nightjet partira les dimanches et mercredis. Le prix des billets démarre à 29,9 € pour une place assise. Jusqu’à l’été, ÖBB a déjà vendu la moitié des couchettes disponibles et environ 15% des places assises.