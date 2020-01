La complicité indéniable entre Jennifer Aniston et Brad Pitt affole la toile

On pourrait croire qu’ils ne se sont jamais quittés! Brad Pitt et Jennifer Aniston étaient tous les deux présents aux SAG Award ce dimanche, à Los Angeles. L’occasion pour eux de se retrouver, entre jeux de regards et sourires complices, ce qui n’a pas manqué de raviver les rumeurs d’une nouvelle idylle entre les deux stars partout sur la toile.

Jennifer Ansiton et Brad Pitt ont tous les deux été récompensés ce dimanche lors de la cérémonie des SAG Awards. Si l’Américain de 56 ans a été primé pour son rôle dans « Once Upon a Time… in Hollywood », l’interprète de Rachel Green dans « Friends » a reçu le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans « The Morning Show ».

Pourtant, ce ne sont pas ces prix qui font parler des deux stars du show-biz, mais bien le moment de complicité qu’ils ont échangé dans les coulisses de la cérémonie. Séparés depuis 2005, après cinq ans de mariage, les deux exs ne sont pas pour autant en mauvais termes, en témoignent les photos de cet instant immortalisé par les paparazzis.

J’étais pas prêt 😳

Brad Pitt et Jennifer Aniston au #SAGAwards 😍 pic.twitter.com/heap8NnrYv — Benjamin Rabier ⭐️⭐️ (@benjaminrabier) January 20, 2020

En effet, les images montrent bien que le lien qui unit les deux acteurs reste très fort. On les voit échanger des regards complices, avant de se prendre dans les bras. Brad Pitt est même vu en train de tenir la main de Jennifer Aniston, ce qui a eu le don de rendre la toile complètement folle.

Les fans en ébullition

Sur une autre vidéo, on observe aussi Brad Pitt, dans les coulisses, assister au discours de son ex au moment de recevoir son prix, le sourire aux lèvres. En pleine procédure de divorce avec Angelina Jolie, l’acteur a, durant son propre discours, ironisé sur son célibat en indiquant qu’il devait « actualiser son profil Tinder », sous le regard amusé de Jen.

Brad Pitt qui écoute le discours de Jennifer Aniston.👀 pic.twitter.com/cW0sg90Dk5 — 🔰 Lesmeilleurescenes 🎥 (@meilleurescenes) January 20, 2020

Il n’en faut pas moins pour faire fantasmer les fans, qui ont commenté le tout sur les réseaux sociaux: « En ce lundi j’espère que Brad Pitt et Jennifer Aniston se remettront ensemble », a souhaité une fan sur Twitter, alors qu’une autre s’est réjouie : « Pouvez-vous dire à Brad Pitt et à Jennifer Aniston de réformer une nouvelle fois l’un des plus beaux couple d’Hollywood s’il vous plaît ? ».

En ce lundi j'espère que Brad Pitt et Jennifer Aniston se remettront ensemble 🥺❤️ — 🌸 (@olaams1) January 20, 2020