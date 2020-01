Le président du PS Paul Magnette n’a pas enterré la piste d’un gouvernement provisoire s’il n’est pas possible de former un gouvernement de législature. « Il est évident qu’il est mieux de faire un vrai gouvernement, mais si on ne trouve pas de solution on pourrait faire un gouvernement de six mois ou un an pour faire face aux urgences sociales », a-t-il affirmé dimanche midi, interrogé par RTL-tvi au cours de l’émission « C’est pas tous les jours dimanche ». Le président du PS avait déjà évoqué la piste d’un gouvernement provisoire en juin dernier, quelques semaines après les élections.

A ses yeux, « si cela peut aider à sortir de la crise actuelle, on peut faire un gouvernement provisoire limité dans le temps et sa composition ».

Pour le président du PS, « cela reste tout à fait possible. C’est peut être la seule manière de sortir de la crise ».

Comme il y a plusieurs mois, M. Magnette estime qu’un tel gouvernement, composé des formations du gouvernement en affaires courantes (les libéraux et les sociaux-chrétiens flamands, NDLR), associées aux socialistes et aux écologistes pourrait se concentrer durant six mois ou un an sur les urgences sociales et environnementales.

Au rayon des urgences sociales, M. Magnette a notamment cité la pension à 1.500 euros, ainsi que le relèvement des allocations sociales de base et le salaire minimum « qui est beaucoup trop bas en Belgique ».

Le chef de file du PS juge qu’il est également urgent d’élaborer un budget pour 2020 car actuellement, on vit toujours sur le régime du budget de 2018 qui ne suffira pas.

Paul Magnette a enfin répété que le PS était toujours disposé à discuter avec la N-VA sur des éléments de contenu si celle-ci changeait d’avis au sujet d’une politique plus sociale que les socialistes appellent de leurs voeux. Mais « à part des signes symboliques dans leur grand meeting, je ne vois rien venir », a-t-il encore dit.

