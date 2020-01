La Belgique bat la Pologne 7-4 et se maintient parmi l’élite européenne

Les Indoor Red Lions, l’équipe nationale messieurs de hockey en salle, a remporté dimanche à Berlin son dernier match de l’Euro, ce qui lui permet d’éviter la rélégation en division B. La Belgique (FIH-7) a en effet battu la Pologne (FIH-5) 7-4 dans son 2e match de classement pour les places 5 à 8, après avoir pris la mesure samedi dans l’Ukraine (10-7) dans le premier. Elle finira soit 6e en cas de victoire de la République tchèque (FIH-3) sur l’Ukraine dans le match à suivre soit 5e, avec une qualification pour la prochaine Coupe du monde de 2021 à la clé, si les Tchèques s’inclinent ou font match nul. Les hommes d’Alexandre De Chaffoy ont mené 3-1 à la mi-temps, après des buts de Philippe Simar (9e et 12e) et Pilou Maraite (19e). Les Belges se firent peur ensuite en laissant leurs adversaires revenir au score dans le 3e quart-temps et même être dépassé au début de l’ultime période. Menés pour la première fois au marquoir – et donc théoriquement relégués en division B – les Indoor Red Lions ont réagi efficacement, égalisant d’abord par Simar (33e), puis en reprenant l’avantage dans la minute suivante via Gaëtan Dykmans (34e). Profitant de l’absence du gardien adverse, ils accentuèrent le score en fin de partie par un quadruplé de Simar (37e) et un doublé de Dykmans (39e).

Avant le dernier match du groupe C pour le maintien entre la République tchèque et l’Ukraine, la Belgique mène la poule avec 6 points, devant la Tchéquie et la Pologne, 4 unités. L’Ukraine est 4e et dernière avec 0 point et est déjà assurée de la relégation. Les Belges avaient été privés du dernier carré après trois défaites consécutives en phase de poules (contre l’Allemagne, les Pays-Bas et la Tchéquie).

Dans l’après-midi (14h30), l’Autriche, tenante du titre et 1e mondiale, affrontera en finale l’Allemagne (FIH-2), détentrice du plus grand nombre de victoires à l’Euro en salle (15). La petite finale aura opposée plus tôt (13h00) les Pays-Bas (FIH-9) à la Russie (FIH-6).

