Jupiler Pro League – Genk profite de son succès à Zulte Waregem pour intégrer le top 6

Le Racing Genk a obtenu un succès précieux (0-3) dimanche à Zulte Waregem dans l’optique du top-6 en clôture de la 22e journée de la Jupiler Pro League. Les Limbourgeois (6es, 34 pts) en ont également profité pour prendre la sixième place du classement à Malines (désormais 7e avec le même nombre de points, 34) et compter trois unités de plus que leur adversaire du jour, 8e. Genk pensait prendre les devants dès l’entame de la rencontre mais le but de la tête de Paul Onuachu (6e) était annulé pour une position de hors jeu. Zulte Waregem réagissait à la 19e sur un tir croisé de Gianni Bruno, bien contré par le gardien limbourgeois Gaetan Coucke qui remplaçait l’infortuné Maarten Vandevoordt, blessé au coude et indisponible pendant plusieurs mois. Mieux en place, Genk ouvrait le score à la 23e minute grâce à un tir placé de sa nouvelle recrue norvégienne Kristian Thorstvedt (23).

En début de seconde période, les Limbourgeois repartaient directement à l’attaque. Après deux tentatives infructueuses d’Onuachu, l’ailier japonais Junya Ito doublait la mise à la suite d’une belle infiltration de Sander Berge (55e). Le Racing entérinait définitivement sa victoire à la 63e lorsque l’ancien milieu de terrain de Zulte Theo Bongonda, lancé en profondeur par son propre gardien Coucke, ajustait parfaitement Bossut.

Source: Belga