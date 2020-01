Comment soigner les lèvres gercées ?

Les lèvres sont souvent les grandes oubliées en hiver. On pense à les nourrir lorsqu’il est déjà trop tard et qu’elles commencent à tirailler. Avec le froid, elles s’assèchent, se craquellent pour devenir ensuite douloureuses. Le réflexe est alors de les enduire largement de baume. Mais ce n’est pas la solution miracle. Tous les produits ne se valent pas, tandis que d’autres solutions sont possibles.

À ne pas faire

Vous sentez ces petites gerçures qui picotent dans le vent glacé? Tout le monde a le même réflexe dans ce cas-là: se passer la langue sur les lèvres. Une bien mauvaise habitude car la salive, en séchant et en s’évaporant, va dessécher encore plus le vermillon, c’est-à-dire cette peau pigmentée qui recouvre ces parties charnues de notre bouche. Ce petit soulagement sera dès lors de très courte durée, et pire que mieux puisqu’il peut, à la longue, provoquer une «dermatite de léchage». Ce qui vaut pour la salive vaut également pour l’eau chaude qui, en outre, leur enlève leurs huiles naturelles.

Les skieurs et les randonneurs en montagne le savent parfaitement, le soleil de l’hiver peut rapidement aggraver cette sécheresse labiale. Si vous optez pour un baume assurez-vous que celui-ci soit anti-UV. Sachez toutefois que tous les baumes ne se valent pas. Évitez les produits qui contiennent de la menthe poivrée ou du menthol, malgré leur effet rafraîchissant, de l’acide salicylique, qui est un exfoliant, ainsi que de l’aldéhyde cinnamique qui donne ce petit goût de cannelle. Leurs effets apaisants seront très ponctuels pour devenir rapidement irritants.

À faire

Pour avoir de jolies lèvres en hiver, il faut avant tout les hydrater. Le baume peut dès lors être utilisé régulièrement pour autant qu’il soit adapté et qu’il ne contienne pas d’ingrédients agressifs. On peut notamment citer le beurre de karité, un produit issu d’un arbre africain, le Butyrospermum parkii, dont les propriétés hydratantes et réparatrices proviennent de l’acide oléique, de l’acide stéarique, des antioxydants naturels ainsi que des phytostérols.

Vous pouvez également jouer la carte du produit 100% naturel, en mélangeant par exemple, à dose égale et à feu doux, de l’huile d’amande bio et de la cire d’abeille. Une fois reposée (une nuit) et à température ambiante, cette mixture vous permettra à la fois d’hydrater les lèvres tout en créant une sorte de film protecteur. Les huiles d’Argan et de coco possèdent également des propriétés émollientes et nourrissantes qui peuvent aussi faire leur petit effet. Enfin, le gel d’aloe vera permet également d’hydrater les lèvres, tout en soignant les gerçures lorsqu’il est déjà trop tard.

Dernière chose, les lèvres doivent surtout être hydratées de l’intérieur. Il est donc conseillé de bien boire de l’eau toute la journée.

Pierre Jacobs