VIDEO. Un Belge fait l’unanimité à « The Voice France »

Ce samedi, la version française de « The Voice » faisait sa rentrée sur TF1. L’occasion pour l’émission de présenter ses quatre nouveaux coaches et une flopée de candidats tous aussi talentueux les uns que les autres. Parmi eux, un Belge a conquis tout le monde et pourrait bien faire partie des favoris de cette nouvelle saison.

Antoine, un jeune Belge de 22 ans originaire de Baudour, se présentait devant les juges de « The Voice France » avec une reprise d’Orelsan et Stromae, intitulée « La pluie ». Il s’agissait de la première émission des auditions à l’aveugle et le jeune homme a fait l’unanimité dès le début de son interprétation.

En effet, les coaches n’ont pas attendu avant de se retourner et de découvrir le visage de celui qui avait déjà participé deux fois à « The Voice Belgique ». Lors de son premier passage, pour la saison 3 de l’émission, aucun des coaches ne s’était retourné. L’année d’après, il avait intégré l’équipe de Chimène Badi, mais avait été éliminé aux portes de la demi-finale, après quatre lives.



Toutefois, sur le plateau de « The Voice France », tout le monde a été scotché par sa prestation et son timbre de voix uniques. « Comment ça se fait qu’on ne te connaisse pas? Tu es un super musicien, tu as une super voix, tu n’as fait aucune fausse note. La question que je voulais te poser: ‘Est ce que tu sais l’effet que tu fais?' », s’est notamment interrogé Pascal Obispo.

L’équipe de Marc Lavoine

« On a assisté à quelque chose de fabuleux. Je pense que tu es The Voice », a estimé Amel Bent. Mais les différentes stars de la pop française n’ont pas fait le poids face aux arguments de Marc Lavoine, qui en a été ému aux larmes. « J’ai pris une baffe », a-t-il confié à Amel Bent.

Antoine et Michael, l’aventure commence pour vous ! 🎤 Rendez-vous samedi prochain pour découvrir les autres talents de la #TeamMarc ! – L'équipe de #MarcLavoine #TheVoice — Marc Lavoine (@LavoineOfficiel) January 18, 2020

Sur les réseaux sociaux, Antoine a également ému les internautes et les messages de soutien ne se sont pas fait attendre. Partout, sa prestation a été très appréciée et la toile ne tarissait pas d’éloges à son égard.

Je ne sais pas d'où tu sors mais je sais où tu vas #Antoine @TheVoice_TF1 pic.twitter.com/c9tQJw4msR — 𝕐𝕔𝕒𝕣𝕖 🇨🇵 (@ycare0) January 18, 2020