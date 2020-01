Au moins 83 soldats du gouvernement tués dans une attaque au Yemen

Au moins 83 soldats progouvernementaux ont été tués dans une attaque attribuée aux rebelles Houthis, à l’est de la capitale Sanaa, après des mois de calme relatif au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique en proie à la guerre depuis près de cinq ans

L’attaque, l’une des plus meurtrières contre des soldats du gouvernement, a visé samedi la mosquée d’un camp dans la province de Marib à l’est de Sanaa, ont indiqué dimanche des médecins et des responsables militaires. Les victimes ont été transportées dans l’hôpital de la ville de Marib, chef lieu de la province de même nom, où des sources médicales et militaires ont annoncé un nouveau bilan de 83 morts et 148 blessés parmi les soldats.

Un premier bilan de 70 morts et de 50 blessés a été révisé à la hausse après le décès de nombreux blessés, ont expliqué ces sources en affirmant que l’attaque avait été lancée par les Houthis. Ceux-ci ne l’ont pas revendiquée à ce stade.

L’attaque intervient après une offensive des forces progouvernementales contre les rebelles dans la zone de Nihm, au nord de Sanaa, selon ces responsables. L’offensive se déroule avec le soutien de la coalition menée par l’Arabie saoudite qui intervient au Yémen contre les rebelles appuyés par l’Iran.

Le président Abd Rabbo Mansour Hadi a également accusé les Houthis d’être responsables de l’attaque qu’il a qualifiée de «lâche et de terroriste», selon l’agence officielle Saba. Le gouvernement du président Hadi, reconnu par la communauté internationale, est en guerre contre les rebelles depuis 2014 année à laquelle ils ont pris la capitale Sanaa et une bonne partie du nord du Yémen.