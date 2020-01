Elle loue son appartement sur Airbnb, les locataires y tournent un film porno

Après avoir loué son appartement durant cinq jours à un couple, une propriétaire a eu la mauvaise surprise de découvrir qu’il avait servi de lieu de tournage à un film porno.

En octobre 2017, la propriétaire d’un appartement de 45 m² à Paris louait son appartement à un couple. Une histoire a priori banale. Sauf qu’à son retour, ses voisins lui ont expliqué avoir été dérangés par les nombreux bruits d’ordre sexuels qui provenaient de son habitation. Et pour cause, les locataires ont profité de leurs cinq jours à Paris pour tourner un film porno d’une cinquantaine de minutes diffusé sur le site Jacquie et Michel et vu plus de trois millions de fois, comme le rapporte le Figaro.

Dans ce film, la propriétaire a bien reconnu son appartement et sa terrasse, dans laquelle des scènes ont été tournées à la vue des voisins. Ce qui a poussé Airbnb à réagir. Le compte des locataires a en effet été supprimé de la plateforme et la propriétaire a reçu une compensation de 3.740 € pour remplacer ou nettoyer le matériel utilisé dans le film.

Après un premier procès perdu en première instance contre la société de production en 2019, la propriétaire devrait de nouveau porter plainte, directement contre l’actrice cette fois. Elle demandera également des dommages et intérêts à Airbnb pour « préjudice moral et atteinte à la vie privée ».