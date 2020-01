Salon de l’auto – La police interpelle 185 activistes d’Extinction Rebellion

La police a interpellé 185 activistes du mouvement Extinction Rebellion samedi au Salon de l’auto à Bruxelles. Les militants ont mené des dizaines d’actions dans différents stands de marques automobiles pour réclamer un « autre modèle de mobilité » face à l’urgence climatique. Malgré l’important dispositif policier déployé au Salon de l’auto, les activistes d’Extinction Rebellion ont attiré tous les regards samedi après-midi. Certains ont grimpé sur une plate-forme de l’entrée principale afin de remplacer la publicité automobile par une bannière d’Extinction Rebellion sur laquelle on pouvait lire: « Stop aux émissions de CO2 ».

D’autres actions ont ensuite été organisées dans les palais de Brussels Expo. Des militants se sont notamment enchaînés au volant des voitures exposées et d’autres ont « tagué » des véhicules. Chez Peugeot, quelques modèles ont été aspergés de faux sang.

De fausses amendes ont par ailleurs été placées sur les pare-brises des voitures stationnées sur le parking C.

Puis, les activistes se sont allongés sur le sol en se faisant passer pour morts.

La police a systématiquement interpellé tous les militants.

Source: Belga