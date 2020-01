Les Saracens, champions d’Europe et d’Angleterre, relégués à la fin de la saison

Le club de rugby des Saracens, champion d’Europe et d’Angleterre en titre, sera relégué à la fin de la saison en division 2 anglaise pour dépassement du plafond salarial, a indiqué samedi la Premiership, le championnat anglais. « A l’issue du dialogue avec les Saracens sur leur respect du règlement sur le salary-cap, il a été décidé que les Saracens seront relégués à la fin de cette saison », est-il écrit dans un communiqué de la Premiership.

Le club londonien, ultra-dominant sur la scène européenne ces dernières années, avait été pénalisé en début de saison pour plusieurs infractions de 35 points au classement et d’une amende de plus de six millions d’euros.

Source: Belga