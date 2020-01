Les Belges à l’étranger – Le premier but d’Emond et un assist de Limbombe ne suffisent pas à Nantes pour battre Lyon

Pour sa première titularisation sous les couleurs du FC Nantes, Renaud Emond est parvenu à trouver la voie des filets. Le but de l’ancien attaquant du Standard n’aura finalement pas permis à son équipe de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Canaris se sont en effet inclinés 3-4 face à Lyon et Jason Denayer en seizièmes de finale de la compétition. Emond – qui avait disputé une vingtaine de minutes face à Saint-Etienne la semaine dernière – a fait mouche à la 16e minute de la rencontre avec une frappe au premier poteau à la suite d’un beau débordement de l’ancien Gantois Moses Simon.

Avant cela, le très jeune Lyonnais Rayan Cherki (16 ans) s’était offert un doublé pour placer les Gones aux commandes (2e et 9e). Le jeune milieu offensif ne s’est pas arrêté là. Il a d’abord réalisé une passe décisive pour Martin Terrier (37e) avant d’en distiller une deuxième pour Moussa Dembele à vingt minutes du terme (69e). Le match semblait plié mais Nantes a entretenu le suspense en fin de match. Alors qu’Emond avait regagné le banc à la 65e minute, Moses Simon a signé un deuxième assist pour Imran Louza (83e, 2-4) avant de faire 3-4 dans la foulée sur une passe décisive d’Anthony Limbombe (86e). L’ailier belge était monté à la 82e minute et jouait ses premières minutes depuis le 19 septembre dernier sous le maillot du Standard.

Source: Belga