Emir Kir exclu du PS – Le sp.a attend des éclaircissements du PS

Le sp.a bruxellois et Lydia Desloover, échevine à Saint-Josse-ten-Noode, attendent des éclaircissements de la part de la fédération bruxelloise du PS sur la situation dans la commune, avant de prendre position, indiquent-ils. Le député-bourgmestre Emir Kir a été exclu du PS samedi. « Le sp.a Région bruxelloise et l’échevine Lydia Desloover ont pris acte de la décision de la commission de vigilance du PS concernant le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode Emir Kir », indique le communiqué. « Il appartient désormais à la fédération bruxelloise du PS de clarifier la situation à Saint-Josse. Sur la base de ces précisions, le sp.a bruxellois prendra position et, entre-temps, ne communiquera plus. »

L’exclusion du PS d’Emir Kir pourrait avoir des conséquences politiques à Saint-Josse-ten-Noode. Les élus socialistes de la Liste du Bourgmestre ont déjà réaffirmé samedi leur soutien au bourgmestre de la commune.

Source: Belga