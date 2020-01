Sauvez les océans, changez de brosse à dents !

Indispensable à notre quotidien, la brosse à dents représente un enjeu écologique important. Ce petit objet, quasi impossible à recycler, alimente fortement la crise du plastique. Ces dernières années, l’offre s’agrandit pour ceux qui veulent avoir les dents blanches tout en respectant l’environnement. Alors, pour quelle brosse à dents éco-friendly opter?

S’il y a bien un objet du quotidien qui n’a quasiment pas évolué depuis sa création, c’est bien celui-là: la brosse à dents. Pourtant, elle représente un problème majeur que l’on ne peut plus contourner aujourd’hui: elle n’est ni recyclable, ni biodégradable. En effet, elle est fabriquée dans un plastique qui est très difficilement décomposable.

L’hygiène dentaire est une préoccupation centrale pour l’être humain, et ce depuis des centaines d’années. Le modèle actuel de brosse à dents a d’ailleurs été inventé par les Chinois au 15ème siècle. Mais ce n’est qu’à l’époque où elle s’est popularisée, soit après la Seconde Guerre mondiale, qu’elle est devenue un problème pour l’environnement.

En effet, le 20e siècle fut aussi celui de l’innovation plastique. Pratique et bon marché, le plastique a envahi notre quotidien… au dépit de l’environnement. Peu de temps après, le nylon fit son apparition. Robuste et flexible, il est rapidement apparu comme un matériau synthétique idéal pour remplacer les poils naturels, nettement plus coûteux.

300 brosses à dents jetées sur une vie

Résultat, nous avons aujourd’hui des brosses à dents bon marché, mais au coût environnemental énorme. Il est souvent conseillé d’en changer tous les trois ou quatre mois. La plupart d’entre nous utilise donc près de 300 brosses à dents au cours de leur vie… et en jette tout autant. Fabriquées en plastique non recyclable, elles sont soit brûlées soit abandonnées dans la nature. On estime que chaque année, ce sont 4,7 milliards de brosses à dents qui finissent dans les décharges, ou pire, dans les océans. Or, une seule brosse peut polluer l’environnement pendant plus de 500 ans.

Et cela est sans compter les déchets de la production. D’après les données du service public belge, une brosse à dents représente 1,5 kg de «déchets cachés» pour sa fabrication.

Les brosses à dents électriques ne représentent absolument pas une alternative plus durable, puisqu’en plus du plastique, il faut aussi recycler les batteries et déchets électroniques.

Alors comment concilier hygiène dentaire et protection de l’environnement? Des solutions existent, et l’offre est d’ailleurs en plein développement.

En maïs, en blé ou en algue, la brosse à dents se réinvente

Si on jette les brosses car les poils sont usés, le manche, lui, ne l’est certainement pas après trois mois. La première étape est donc d’opter pour une brosse avec des têtes remplaçables. Selon les modèles, cela permet d’économiser jusqu’à 80% des matériaux.

Les modèles écologiques proposent de plus en plus des poils en nylon végétal: non biodégradables, ils sont au moins recyclables. Les alternatives parfaitement écologiques sont rares, mais elles existent. Par exemple, les poils en soie de porc. Naturels et donc plus robustes, ils ont aussi une durée de vie plus longue.

En revanche l’éventail des options écologiques pour les manches, lui, s’élargit d’année en année. Il y a d’abord l’option du manche en plastique recyclé, et donc recyclable. Il existe aussi plusieurs modèles en matériaux alternatifs biodégradables. En effet, on trouve aujourd’hui des manches en bois, en bambou, en amidon de maïs, en fibre de blé… Certaines marques, comme Bioseptyl, proposent même des brosses en algue ou en liège.

La brosse en bambou, l’alternative idéale?

Les brosses en bambou, matériau organique et biodégradable, sont souvent présentées comme l’alternative parfaite à la brosse traditionnelle en plastique. Ce qui explique son succès grandissant auprès des consommateurs soucieux d’opter pour des alternatives durables dans leur quotidien. Or, de nombreuses brosses en bambou possèdent toujours des poils en nylon. Seul le manche est en réalité biodégradable. Elles ne résolvent donc qu’une partie du problème du recyclage… si elles sont recyclées correctement.

Pour ce faire, il convient donc de retirer les poils du manche (à l’aide d’une pince, par exemple) ainsi que le système de fixation (souvent des bagues en métal ou de la colle chimique). Toutefois, mêmes recyclées, ces brosses possèdent une empreinte carbone souvent très lourde, le bambou étant rarement produit dans nos régions.

La solution la plus écologique reste finalement de ne pas utiliser de brosse à dents du tout. Pas d’inquiétude, il est possible de garantir une excellente hygiène bucco-dentaire naturelle, grâce à une solution déjà millénaire: le bâton de Siwak. Ce bâton de bois 100% compostable et aux propriétés nettoyantes et antibactériennes s’utilise comme brosse à dents naturelle. Pour une transition en douceur vers cette alternative naturelle, vous pouvez opter pour une brosse à tête réutilisable en siwak, proposées notamment par la marque Swak.

Oriane Renette