Recette : Carpaccio de kiwi au saumon

Pour 4 personnes – Préparation : 10 à 20 min – Cuisson : 5 à 10 min

2 pavés de saumon frais de 150 à 200 g (sans la peau)

1 poivron jaune

4 kiwis

2 c à c d’huile de sésame

4 c à s d’huile d’olive

4 c à s de mirin (saké de cuisine)

1 citron vert

2 cm de gingembre frais

quelques brins de coriandre

– Préchauffer le four à 180°C (th.6).

– Placer les pavés de saumon pendant 20 minutes au congélateur pour les faire durcir (afin qu’ils soient plus faciles à émincer).

– Couper le saumon en tranches très fines à l’aide d’un couteau bien tranchant. Déposer sur une assiette, filmer avec du film alimentaire étirable et réserver au frais.

– Faire griller le poivron entier sous le gril du four en le retournant régulièrement jusqu’à ce que la peau noircisse.

– Le sortir du four et le déposer dans un sac hermétique fermé pendant 10 minutes : la peau se retire toute seule. Retirer les graines et le tailler en fines lanières. Réserver.

– Peler les kiwis et les trancher en fines rondelles.

– Laver le citron vert. Prélever le zeste et le jus et réserver.

– Râper le gingembre. Réserver.

– Rincer et ciseler finement la coriandre.

– Dans un bol, mélanger l’huile de sésame, l’huile d’olive, le mirin, le jus et le zeste du citron vert ainsi que le gingembre râpé. Ajouter quelques feuilles de coriandre ciselée.

– Dresser les assiettes ou le plat, en alternant des tranches de saumon et de kiwi, et des lanières de poivrons. Arroser de sauce et parsemer du restant de coriandre fraîche juste avant de servir.