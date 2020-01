Tom Colsoul termine 7e du Dakar aux côtés de Bernhard Ten Brinke, juste devant Serradori-Lurquin

Les deux copilotes belges engagés dans la catégorie autos ont terminé dans le top-10 final du Dakar 2020, le premier disputé en Arabie saoudite. Associé au Néerlandais Bernard ten Brinke, Tom Colsoul (Toyota Hilux) a ponctué vendredi la course à la 7e place finale, juste devant le duo franco-belge composé de Mathieu Serradori et Fabian Lurquin (Century). Vendredi, Bernhard ten Brinke et Tom Colsoul ont pris la 8e place de la 12e et dernière étape de ce Dakar 2020, disputée sur 167 km entre Haradh et Qiddiya, terminant à 4:40 du Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota). Mathieu Serradori et Fabian Lurquin ont eux pris la 10e place, à 5:45.

Au général, ten Brinke et Colsoul échouent à la 7e place, à 1h18:34 de l’Espagnol Carlos Sainz (Mini), vainqueur du Dakar pour la troisième fois de sa carrière après 2010 et 2018. Serradori et Lurquin suivent à la 8e place (+1h59:21) de cette 42e édition du célèbre rallye-raid.

Après onze éditions en Amérique du Sud, la caravane du Dakar a posé ses valises en Arabie saoudite pour la première fois. Elle y restera encore pour les quatre prochaines années.

Source: Belga