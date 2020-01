Milwaukee taille patron contre Boston, record en carrière pour Ingram qui fait chuter Utah

Meilleur bilan de la NBA et leader à l’Est, Milwaukee a confirmé son statut en s’imposant contre Boston (128-123) jeudi soir. Les Bucks, dans le sillage de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, signent un cinquième succès de rang. Le Grec, MVP en titre, a compilé 32 points, 17 rebonds et 7 passes alors que l’ailier a inscrit 23 points, dont trois tirs primés. Privés de Jaylen Brown, les Celtics sont progressivement revenus dans la rencontre après avoir été menés 44-20. Malgré les 40 points de Kemba Walker et les 24 unités de Marcus Smart, ils ne sont pas parvenus à inverser la tendance. Boston reste malgré tout 3e à l’Est avec un bilan de 27 victoires et 13 défaites, loin de Milwaukee (37v-6d).

A l’Ouest, La Nouvelle-Orléans a mis fin à la très belle série de 10 victoires d’Utah en s’imposant 138-132 après prolongations. Grâce aux 49 points de Brandon Ingram, un nouveau record en carrière pour l’ailier, les Pelicans ont pris le dessus sur le tandem du Jazz composé de Donovan Mitchell (46 pts) et Rudy Gobert (17 pts, 14 rbds). NOLA est 12e à l’Ouest (16v-26d) alors qu’Utah est bien accroché à sa 4e place (28v-13d).

Toujours à l’Ouest, les Clippers n’ont pas dû forcer leur talent pour vaincre Orlando (122-95). Toujours privés de Paul George, les joueurs de LA ont pu compter sur Kawhi Leonard, auteur d’une rencontre aboutie avec 32 points, 5 passes et 5 rebonds. Ils profitent de la défaite du Jazz pour grimper à la 3e place (29v-13d).

