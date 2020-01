Herman Van Rompuy ne donnera plus d’interviews politiques

L’ancien Premier ministre et ex-président du Conseil européen Herman Van Rompuy (CD&V) a décidé de ne plus donner d’interviews politiques, a confirmé vendredi à Belga son ancien porte-parole Dirk De Backer. « Il considère qu’il ne doit plus intervenir sur la politique belge et, par extension, européenne. Il a tourné la page et ne ressent plus le besoin de commenter ce qui arrive ou ce qui pourrait arriver », selon M. De Backer.

Un entretien avec le journaliste de la VRT Ivan De Vadder, diffusé ce vendredi soir dans l’émission « De Afspraak op Vrijdag » (Canvas), sera sa dernière interview politique. Le chrétien-démocrate flamand de 72 ans fut ministre du Budget, président de la Chambre et Premier ministre avant de devenir, en 2009, le premier président permanent du Conseil européen, fonction qu’il occupera jusqu’en 2014.

Source: Belga