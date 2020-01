Euro Hockey Indoor (m) – Allemagne, Pays-Bas et Autriche en demi-finales, la Belgique devra éviter la descente

Avec la victoire 12-2 de l’Allemagne (FIH-2) sur la République tchèque (FIH-3) dans la dernière rencontre de la 1re journée de l’Euro de hockey en salle masculin, vendredi soir à Berlin, la Belgique est définitivement sûre de ne pouvoir conserver son statut de vice-championne d’Europe et luttera samedi et dimanche pour éviter la culbute en 2e division européenne. Les Indoor Red Lions, 7e mondiaux, se sont en effet inclinés successivement 1-12 devant l’Allemagne et 4-7 face aux Pays-Bas lors de la journée d’ouverture du tournoi et joueront samedi leur dernière rencontre de phase de la poule B contre les Tchèques, qui les accompagneront dans la lutte pour le maintien. L’Allemagne, qui menait déjà 8-1 à la mi-temps de son match contre les Tchèques, est en tête du groupe B avec 6 points, 24 buts marqués et seulement 3 encaissés. Les Pays-Bas suivent le pays hôte à égalité de points mais avec une moins bonne différence de buts. Le gagnant du duel germano-batave de samedi devrait éviter en demi-finales l’Autriche (FIH-1), invaincu et premier de la poule A, tandis que la Pologne (FIH-5) et la Russie (FIH-6), 3 points toutes deux, se disputeront samedi le 4e ticket du dernier carré. L’Ukraine (0 pt) est 4e de ce groupe et est éliminée de la course pour les demi-finales.

La Belgique (0 pt) et la Tchéquie (0), respectivement 3e et 4e en groupe B, joueront une rencontre importante samedi (11h30) lors de leur 3e et dernier match du 1er tour, puisque le résultat sera conservé dans le cadre de la poule C pour éviter les 7e et 8e places du tournoi, synonymes de relégation en division inférieure. L’autre enjeu des hommes d’Alexandre De Chaffoy dans les matchs de classement résidera dans la victoire de ce groupe pour le maintien afin de se hisser dans le top 5 de l’Euro, qualificatif pour la prochaine Coupe du monde en salle 2021.

Source: Belga