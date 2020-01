Bashir Abdi courra le marathon de Tokyo en mars : « C’est bien de découvrir le pays »

Le marathon olympique a beau avoir été déplacé de Tokyo à Sapporo, le détenteur du record belge Bashir Abdi a décidé de se déplacer le 1er mars au Japon pour y courir le marathon de la capitale japonaise. Il s’agira de son ultime marathon avant l’épreuve olympique. « C’est bien que je puisse déjà découvrir le pays », a-t-il dit vendredi. Abdi aborde progressivement la dernière ligne droite qui va le mener aux Jeux Olympiques. Il ne lui reste que deux ou trois courses à son programme. Mais d’abord, il doit encore s’entraîner.

« Ce soir, je pars pour l’Éthiopie pour un stage d’entraînement en altitude, afin de me préparer au marathon de Tokyo dans le calme et la sérénité », a annoncé le Gantois. « Les circonstances ne seront pas celles des Jeux, la météo sera probablement belge, mais c’est quand même bien que je puisse déjà découvrir le pays, le mode de vie et la nourriture. De cette façon, je n’aurai pas de mauvaises surprises aux Jeux Olympiques ».

Abdi a établi le record de Belgique du marathon à Chicago en octobre dernier en 2h06:14. Le détenteur du record national n’a pas de véritable objectif chronométrique à Tokyo. Le marathon de mars n’est qu’un objectif intermédiaire, tout tourne autour des Jeux. « Le seul but est de bien me préparer pour les Jeux. Si je suis le trajet que j’ai en tête, le top 10 est certainement possible en août. Certains hommes sont intouchables, comme Kipchoge et Bekele, mais je me concentre sur ma propre route ».

