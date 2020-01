ATP Auckland – Défaite de Gillé et Vliegen qui n’accèdent pas à la finale

Sander Gillé (ATP 43 en double) et Joran Vliegen (ATP 38 en double) ne se sont pas qualifiés pour la finale du tournoi de tennis ATP 250 d’Auckland, épreuve sur surface dure dotée de 546.355 euros, vendredi, en Nouvelle-Zélande. La paire belge s’est inclinée face au duo formé par le Britannique Luke Bambridge (ATP 50 en double) et le Japonais Ben McLachlan (ATP 51 en double) xxxxx Sander Gillé- et Joran Vliegen ont été battu en deux sets (6-7; 6-7) à l’issue d’un match d’une heure et 54 minutes.

Il n’y avait plus d’autre Belge à Auckland.

Source: Belga