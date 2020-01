Voyage: Que nous réserve le monde en 2020?

L’année ne fait que commencer et nous trépignons déjà d’impatience de découvrir de nouveaux horizons. Mais comment choisir notre prochaine destination parmi tous les pays ? Heureusement, le guide de voyage The Lonely Planet a dressé pour nous la liste des destinations de voyage tendance de 2020!

1. Le Bhoutan

Le Bhoutan est l’un des rares pays au monde à embellir au fil des ans. Ce royaume est le seul à déjà avoir un bilan carbone négatif et il a fait la promesse de devenir totalement organique en cette année 2020. Le Bhoutan est donc pleinement engagé dans le tourisme «high-value, low-impact». Si vous voulez visiter ce paradis himalayen, vous devrez casser votre tirelire! En effet, chaque touriste doit s’y acquitter d’une taxe de près de 225 euros par jour. Mais, en échange, vous vous baladerez sur des sentiers de montagne propres et vous gagnerez en sagesse dans les monastères bouddhistes.

Capitale: Thimphou

Superficie: 17.364 km2

Devise: le ngultrum

Plat national: l’Ema Datshi, un curry épicé à base de piment rouge et de fromage

2. L’Angleterre

Ne vous laissez pas rebuter par le brexit! En 2020, nous serons nombreux à traverser la Manche pour nous rendre au Royaume-Uni, et principalement en Angleterre. Et bien que vous ne voyiez probablement pas dans ce pays pluvieux une destination balnéaire, la côte anglaise en vaut largement la peine! Vous y prendrez une bouffée d’air frais sur la jetée, vous y dénicherez des fossiles séculaires entre les rochers et vous dégusterez du fish and chips. Cette année, l’«English Coast Path» s’étoffe, ce qui augmente encore l’accessibilité de cette région. Quand il sera terminé, ce sentier de 4.800 kilomètres ralliera toute la côte.

Capitale: Londres

Superficie: 130.395 km2

Devise: la livre sterling

Plat national: le fish and chips,

du poisson frit avec des frites

3. La Macédoine du Nord

Les pays des Balkans ont le vent en poupe, ce qui profite aussi à la Macédoine du Nord. Maintenant que l’heure est à l’apaisement avec la Grèce voisine et que ce petit pays a un nouveau nom, le tourisme peut pleinement s’y développer. La Macédoine du Nord est déjà réputée pour sa gastronomie, ses traditions séculaires et sa nature, mais les fans de culture et d’aventure seront aussi à la fête avec les nouvelles lignes aériennes vers le lac d’Ohrid inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et le High Scardus Trail, une randonnée de 495 km le long des sommets les plus spectaculaires de la région.

Capitale: Skopje

Superficie: 25.713 km2

Devise: le denar macédonien

Plat national: le tavče gravče, à base de haricots blancs, d’oignons, de paprika, de poivrons et, éventuellement, de viande

4. L’île d’Aruba

Cette île située dans la mer des Caraïbes fait rêver pas mal d’adorateurs du soleil. La petite sœur de Curaçao offre toutefois bien plus que le soleil, la mer, la plage et les flamants roses. Au sud d’Aruba, le centre culturel de San Nicolas, une localité surnommée Sunrise City, bénéficie d’un renouveau coloré et créatif. Des artistes internationaux et locaux y décorent les rues et des groupes carnavalesques y font la fête toute l’année. Tout aussi importants, les ambitieux efforts des îles ABC (dont fait partie Aruba) dans le domaine de la durabilité. Aruba est en pleine expérimentation en matière d’énergie durable et œuvre à une interdiction de toutes les crèmes solaires destructrices des récifs en cette année 2020.

Capitale: Oranjestad

Superficie: 178,9 km2

Devise: le florin arubais

Plat national: le poulet Pilaf, du poulet, du riz et des pêches

5. L’Eswatini

Petit mais sympa. Le royaume d’Eswatini, l’ancien Swaziland, est l’une des destinations les plus sous-estimées d’Afrique. Un nouvel aéroport international et un meilleur réseau routier vont y mettre bon ordre très vite. Les paysages variés dans les parcs et les réserves vous font passer d’un étonnement à l’autre, que vous soyez amateur ou amatrice de tyrolienne, de randonnée, de rafting, de marchés artisanaux ou de magnifiques rhinocéros et zèbres. Vous reviendrez de cette destination le sourire aux lèvres.

Capitale administrative: Mbabane

Capitale royale: Lobamba

Superficie: 17.364 km2

Devise: le lilangeni

Plat national: le mabele, sorte de porridge à base de féculent servi avec des tomates ou des galettes de légumes