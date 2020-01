Aller nu à la messe ? C’est l’idée de cette église pour attirer les fidèles

Aux Etats-Unis, les églises n’hésitent pas à faire preuve d’originalité pour attirer des fidèles. Dernier concept en date : pouvoir aller à la messe dans le plus simple appareil lors de cérémonies pour nudistes.

Dans l’Etat de Virginie, l’église White Tail Chapel invite tous les paroissiens à venir assister à la messe comme ils sont, et exactement comme Dieu les a créés : nus comme des vers. Cette petite communauté baptisée « Family Nudist Community » organise des messes et d’autres activités comme des ateliers spirituels lors desquels tous les participants sont dans le plus simple appareil.

Le pasteur également nu

Selon le pasteur Allen Parker, cette démarche naturiste est inspirée par Jésus en personne. « Beaucoup des moments les plus importants de la vie de Jésus se sont produits lorsqu’il était nu. Quand il est né et quand il a été crucifié, il était nu », explique le pasteur à la chaîne de télé locale ABC 13. D’ailleurs, il n’échappe pas à la règle et lui aussi prêche entièrement nu. « Comment cela pourrait être mal puisque Dieu nous a créé ainsi ? », s’interroge-t-il.

Pour les fidèles, ces messes nudistes sont aussi un bon moyen de mettre tout le monde sur un pied d’égalité. « Si quelqu’un ne porte pas de vêtements, il devient impossible de le juger sur base d’habits chers ou miteux », explique Robert.

Des églises pour tous les goûts

Aux Etats-Unis où plus de 2/3 de la population se sent chrétienne, il existe des églises pour tous les goûts « Les églises ont adopté des principes du marché libre pour ouvrir de nouvelles niches dans la spiritualité. Si vous êtes surfeur, il y a une église pour surfeurs chrétiens. Si vous êtes motard, il y aura une église pour motards » explique le photographe Cyril Abad à Wired. En Floride, par exemple la Christian Drive-In Church permet d’assister à la messe depuis l’intérieur de sa voiture, sur un grand terrain vague.