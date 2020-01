Une proche d’Adele se confie sur sa perte de poids

Une proche d’Adele a expliqué à la presse britannique la raison de son impressionnante perte de poids.

45 kilos. C’est le poids qu’Adele aurait perdu en quelques mois. Une impressionnante transformation physique à attribuer à sa famille, si l’on en croit une source interrogée par le magazine People. Ce serait en effet pour être en bonne santé pour son fils de 7 ans que la chanteuse se tient à un régime strict et à des séances de sport régulières.

« C’est facile de se concentrer sur sa transformation physique, mais cela va plus loin que ça », explique-t-elle. « Elle était arrivée au point où elle ne se sentait pas bien dans sa peau. Elle savait qu’elle devait changer quelque chose, car elle voulait être la mère la plus saine possible. Cela n’a jamais été à propos de la perte de poids ».

Selon cette même source, cette transformation physique aurait tout de même rendu la chanteuse plus heureuse. « Elle a plus de confiance en elle, s’habille différemment et a l’air plus heureuse de manière générale. C’est une nouvelle femme », conclut-elle.