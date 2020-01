Un chauffeur sauve une femme d’une voiture accidentée juste avant qu’elle n’explose

Un homme a été récompensé pour avoir sauvé la vie d’une une femme coincée dans son véhicule alors que ce dernier allait exploser.

John Rastrick est un chauffeur de poids lourd de 65 ans. Il y a un an jour pour jour, il a assisté à un accident impressionnant. Alors qu’il roulait en début de soirée, sa dashcam a capturé les images d’une collision entre deux voitures. Un accident assez important, un des deux véhicules ayant commencé à prendre feu. N’écoutant que son courage, M. Rastrick est descendu de son camion pour venir à la rescousse de la conductrice incarcérée dans son véhicule (à partir de 0:30′).

Un geste salvateur, la voiture ayant explosé seulement quelques secondes plus tard. « Je savais qu’il n’y avait personne aux alentours pour aider et j’ai fait ce qui me semblait juste », explique-t-il à Metro UK. « Je priais Dieu pour que la personne qui était dans le véhicule soit sortie, mais en voyant Pari (la conductrice), j’ai mis toutes mes peurs de côté pour la sortir. Moins de 30 secondes plus tard, la voiture explosait ».

Pour célébrer cet acte de courage, M. Rastrick a reçu un « prix de bravoure ». L’occasion pour ce dernier d’être réuni avec Pari. « Je n’aurais jamais pensé que j’aurais l’occasion de dire merci à John et à l’équipe pour ce qu’ils ont fait. Cela signifie tellement pour moi », détaille-t-elle.